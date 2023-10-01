



В полиции нашли объяснение срубу легендарного "дерева Робин Гуда"

Легендарное "дерево Робин Гуда" у Стены Адриана в Нортумберленде могли срубить ради контента в TikTok.



По данным газеты Mirror, к такому выводу пришла полиция, которая арестовала уже двоих подозреваемых по этому скандальному делу.



Изначально задержали 16-летнего парня, заподозрив его в том, что он спилил 300-летний платан Гэп (Sycamore Gap). После допроса его отпустили. Следом за подростком был арестован 60-летний мужчина.



"Хоть и произведен еще один арест, это расследование все еще находится на ранней стадии", – отметил главный инспектор полиции Нортумбрии Ребекка Фенни-Мензис.

