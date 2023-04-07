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В полдень в Умм-эль-Фахм пройдет акция протеста против нападения на Газу
07.04.2023 11:59 Евгения Маркова

В полдень в Умм-эль-Фахм пройдет акция протеста против нападения на Газу

Активисты левых и арабских организаций пройдут маршем сегодня в полдень от входа в Умм-эль-Фахм к мэрии в знак протеста против "намерения правительства создать "национальную гвардию", которая будет подчиняться министру Бен-Гвиру и будет использоваться для усиления насилия против арабской общественности и политических противников правительства".

Движение «Стоим вместе», возглавляющее протест, также раскритиковало атаку на  Газу: "Тот, кто действительно хочет обеспечить безопасность, должен действовать в совершенно противоположном направлении — воевать вместе, арабы и евреи, покончить с оккупацией и заключить мир. Только мирное будущее — это также будущее жизни. Это именно то, чего заслуживает каждый, кто живет в этой стране".
 

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