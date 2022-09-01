



В Париже устроили траурную акцию к 25-летию гибели принцессы Дианы

В среду, 31 августа, туристы и жители Парижа во Франции собрались на мосту Альма, чтобы почтить память "народной принцессы" Дианы.



25 лет назад, 31 августа 1997 года, принцесса Диана трагически погибла в дорожно-транспортном происшествии, преследуемая папарацци. Тогда ее сыновьям было 12 и 15 лет.



Как пишет Le Parisien, на место аварии пришло много людей, которые собрались, чтобы помолиться или возложить цветы. Также они принесли фотографии Леди Ди. Несмотря на то, что после трагедии прошло уже четверть века, европейцы до сих пор помнят и любят женщину, которой "удалось сломить британскую монархию".