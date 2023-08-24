



В Париже открыли Киевский сквер. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии Киевского сквера в центре Парижа, приуроченном ко Дню независимости Украины.



"Сегодня по приглашению мэра французской столицы Анн Идальго мы вместе открыли Киевский сквер. Он расположен в центре Парижа, у музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями", - сообщил Кличко.



По словам мэра, на открытии сквера встретил украинских воинов, которые проходят лечение и реабилитацию в Париже, и пообщался с ними. Также пообщался с украинцами, преимущественно женщинами и детьми, временно проживающими во Франции, спасаясь от войны.



Кличко также добавил, что столица Франции демонстрирует "поддержку французским народом борьбы украинцев за общие европейские ценности – свободу, равенство и верховенство права".



"Для нас очень важна поддержка друзей и партнеров. И должны делать все, чтобы она усиливалась", - подчеркнул Кличко.





