



В Париже могут запретить прокат электросамокатов

Жители Парижа на референдуме в воскресенье, 2 апреля, подавляющим большинством голосов поддержали запрет на прокат электросамокатов на улицах столицы Франции, сообщает французское информационное агентство AFP.



Опрос был организован по инициативе мэра города Анн Идальго. За запрет проголосовали около 90 процентов участников. Таким образом, Париж станет единственной крупной европейской столицей, которая объявит незаконным этот популярный способ передвижения, пишет агентство.



Значительным аргументом в пользу запрета стал ряд смертельных аварий, которые продемонстрировали опасность этих транспортных средств, которыми разрешается пользоваться детям от 12 лет.



"Мы счастливы. Это то, за что мы боролись больше четырех лет. Все парижане говорят, что они нервничают на тротуарах, когда пересекают дороги. Нужно везде смотреть", - заявил Арно Кельбаса, соучредитель благотворительной организации Apacauvi, представляющей интересы жертв аварий на электросамокатах.



Ожидается, что с 31 августа городские власти Парижа не продлят контракты с тремя операторами самокатов - калифорнийским Lime, амстердамским Dott и берлинским Tier. Они считают, что на них несправедливо возлагают ответственность за хаос на улицах Парижа.



В то же время запрет не коснется владельцев электросамокатов. По данным министерства транспорта, в прошлом году во Франции было продано 700 тысяч этих средств передвижения. Ежедневно во Франции на арендованных электросамокатах совершается около 100 тысяч поездок в примерно 200 населенных пунктах страны.



