



В Пакистане реальная угроза голода из-за катастрофических наводнений

Почти 1600 человек погибли из-за масштабных наводнений в Пакистане, было повреждено почти 2 млн домов. Природное бедствие нанесло общий ущерб в более чем 30 миллиардов долларов. Фермеры отмечают, что над страной нависла реальная угроза голода, сообщает издание Independent.



Наводнение вызвало проблемы с продовольственным обеспечением страны. По словам официальных лиц, в стране было потеряно почти 15% урожая риса и 40% урожая хлопка. Воды также уничтожили личные запасы зерна, на которые многие фермерские семьи полагаются в течение года.



Фермеры и официальные лица предупреждают, что теперь Пакистан вероятно столкнеться с серьезной нехваткой продовольствия в то время, когда у правительства нет денег, а мировые цены на продовольствие высоки.



На прошлой неделе в ООН премьер-министр страны Шахбаз Шариф сообщил, что посевы на 4 миллионах акров были смыты.



"Нам нужны средства, чтобы обеспечить жизнь наших людей. Нам нужны средства, чтобы компенсировать потерю урожая нашим людям, нашим фермерам", - подчеркнул он.



Правительство отмечает, что сейчас нет волнений относительно поставок продовольствия. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что запасов пшеницы достаточно, чтобы хватило до следующего урожая.



Однако будущий урожай пшеницы остается неопределенным. В провинции Пенджаб, главном производителе пшеницы в стране, поля пострадали меньше, и их можно засеять вовремя. Но в южной провинции Синди, втором по величине производителе, примерно 50% полей остаются под водой. В провинции Синди наводнения ударили больше всего: 80% урожая риса и 70% хлопка было уничтожено.



Наводнение также нанесло удар по важным товарным культурам Пакистана. Потери будут означать снижение экспорта риса, на котором заработали 2 миллиарда долларов в 2020 году. Потери хлопка могут нанести ущерб крупнейшему экспорту страны, текстиля и одежды, который приносил более 20 миллиардов долларов ежегодно в последние годы.



В правительстве опасаются, что фермеры не смогут выращивать пшеницу или другие ключевые культуры, такие как подсолнечник и горчица, и как следствие страна будет не в состоянии обеспечить едой своих граждан.