



В Оклахоме поймали огромную "рыбу-пришельца" весом с 14-летнего подростка

Брайан Бейкер рыбачил на Большом озере Чероки в американском штате Оклахома, когда на крючок попался пестрый толстолобик рекордного веса — возможно, это самая большая речная рыба в мире за всю историю. Эксперты утверждают, что улов помог предотвратить экологическую "катастрофу", поскольку это инвазивный чужеродный вид для местной экосистемы, а внутри, возможно, крупнейшей пресноводной рыбы на планете, было около 11 миллионов икринок, сообщает The Mirror.



Присутствие рыбы в местном водоеме угрожало разрушить пищевую цепочку.



"Сразу понял, что это совсем не то, что я когда-либо вылавливал", — сказал Бейкер, добавив, что это крупнейший его улов за все годы.



По его словам, вытащить такую рыбу — все равно, что привязать леску к четырехколесному квадроциклу и пытаться его остановить.



Выяснилось, что рыба весит больше 53 кг, примерно такой вес может быть у среднестатистического 14-летнего тинейджера.



Это больше установленного рекорда самой большой рыбы на планете. Международная ассоциация рыболовов-спортсменов (IGFA) в 2005 году зафиксировала улов пресноводной рыбы весом чуть больше 40 кг, которая и считается крупнейшей пресноводной рыбой.



Бейкер использовал плетеную леску, испытанную давлением в 45 кг, но при этом приходилось сопровождать рыбу на своей лодке, чтобы леска не оборвалась. Это продолжалось около семи минут. Он пытался измотать рыбу, затем подвел к поверхности воды, где уже смог затащить ее в лодку.



