



В одном из самых густонаселенных городов мира открылось метро

В столице Бангладеш, городе Дакка, была открыта первая линия метро.



Официальные лица и пассажиры надеются, что метро поможет облегчить движение в одном из самых густонаселенных и перегруженных городов мира. Об этом сообщает CNN.



Проект "Линия 6", финансируемый в основном японцами, был торжественно открыт премьер-министром страны, по словам которого, в метро будут вагоны поездов, зарезервированные исключительно для женщин.



Линия протяженностью более 20 километров (около 12 миль) будет обслуживать 16 станций и соединит северную зону Дакки с государственными учреждениями и больницами