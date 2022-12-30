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В одном из самых густонаселенных городов мира открылось метро
30.12.2022 02:30 Ольга Белозерова

В одном из самых густонаселенных городов мира открылось метро

В столице Бангладеш, городе Дакка, была открыта первая линия метро. 

Официальные лица и пассажиры надеются, что метро поможет облегчить движение в одном из самых густонаселенных и перегруженных городов мира. Об этом сообщает CNN.

Проект "Линия 6", финансируемый в основном японцами, был торжественно открыт премьер-министром страны, по словам которого, в метро будут вагоны поездов, зарезервированные исключительно для женщин.

Линия протяженностью более 20 километров (около 12 миль) будет обслуживать 16 станций и соединит северную зону Дакки с государственными учреждениями и больницами

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