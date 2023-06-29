



В одном из регионов РФ будут штрафовать любителей плеваться

В Ярославской области Российской Федерации решили штрафовать тех, кто плюется в общественных местах.



Так, за первый плевок, на котором поймают "злоумышленника", будет накладываться штраф в размере 1,5 тысяч рублей.



За повторной правонарушение финансовое взыскание составит уже три тысячи. В РФ это будет первый такой регион, в котором введут наказание за подобный проступок.



По данным Telegram-канала SHOT, у губернатора Новгородской области Андрея Никитина спросили, не намеревается ли он принять аналогичные меры.



"У нас плеваться как-то не принято на улице и в общественных местах. Новгородцы — люди культурные, так что точно нет. А если вдруг кто-то себе и позволит плюнуть, то его сами люди и остановят, и пожурят", - отметил он.

