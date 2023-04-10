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В ОАЭ продали самый дорогой номерной знак в мире за 15 млн долларов
10.04.2023 19:08 Ирина Демьянова

В ОАЭ продали самый дорогой номерной знак в мире за 15 млн долларов

В Дубае на аукционе продали номерной знак за 55 млн дирхамов (15 млн долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

Номерной знак состоит из буквы P и цифры 7. Личность победителя аукциона не разглашается.

Известно, что вырученные средства пойдут на благотворительность.

Как отмечает Bloomberg, в ОАЭ есть привычка продавать редкие номерные знаки на благотворительных аукционах – сверхбогатые люди покупают их, чтобы продемонстрировать свой статус и богатство.

 Этот аукцион побил рекорд, установленный в 2008 году арабским бизнесменом Саидом Абдулом Гаффаром Хури, который заплатил 52,2 млн дирхамов за табличку с цифрой 1.


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