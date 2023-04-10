



В ОАЭ продали самый дорогой номерной знак в мире за 15 млн долларов

В Дубае на аукционе продали номерной знак за 55 млн дирхамов (15 млн долларов). Об этом сообщает Bloomberg.



Номерной знак состоит из буквы P и цифры 7. Личность победителя аукциона не разглашается.



Известно, что вырученные средства пойдут на благотворительность.



Как отмечает Bloomberg, в ОАЭ есть привычка продавать редкие номерные знаки на благотворительных аукционах – сверхбогатые люди покупают их, чтобы продемонстрировать свой статус и богатство.



Этот аукцион побил рекорд, установленный в 2008 году арабским бизнесменом Саидом Абдулом Гаффаром Хури, который заплатил 52,2 млн дирхамов за табличку с цифрой 1.