В преддверии Хануки в Нью-Йорке установили самую большую в мире менору.

Ее зажгут мэр Эрик Адамс и посол Израиля в США и ООН Гилад Эрдан.

Ханукальная менора была установлена в прошлый четверг.

Ее впервые зажгут в воскресенье вечером, 18 декабря. Ее высота составляет почти 11 метров.

WORLD'S LARGEST MENORAH:

This giant menorah was set up near Central Park in New York City yesterday. Candles on the 36-foot-tall structure will be lit every night of Hanukkah. According to the Guinness Book of World Records, it's the world's largest menorah. pic.twitter.com/LJUIYhvnD5