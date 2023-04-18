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В Нью-Йорке проживает самое большое количество миллионеров
18.04.2023 22:50 Наталья Богинская

В Нью-Йорке проживает самое большое количество миллионеров

Нью-Йорк сохранил за собой позицию самого богатого города мира, где проживает 340 тысяч миллионеров. Об этом свидетельствует отчет “Самые богатые города мира 2023” от аналитических компаний Henley & Partners и New World Wealth, обнародованных 18 апреля.

Рейтинг выглядит так:

  • Нью-Йорк - 340 000 миллионеров;
  • Токио - 290 300;
  • Сан-Франциско - 285 000;
  • Лондон - 258 000;
  • Сингапур - 240 100;
  • Лос-Анджелес – 205 400;
  • Гонконг - 129 500;
  • Пекин - 128 200;
  • Шанхай - 127 200;
  • Сидней - 126 900.
В Сиднее, замыкающем список, одни из самых дорогих пригородов мира. За последние 20 лет там наблюдался особенно сильный приток богатых людей, прогнозируют, что к 2040 году мегаполис войдет в пятерку самых богатых городов мира.

Генеральный директор Henley & Partners Йорг Штеффен отмечает, что 7 из 10 самых богатых городов мира расположены в странах, где работают официальные программы инвестиционной миграции, а правительства поощряют прямые иностранные инвестиции в обмен на жительство или гражданство.

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