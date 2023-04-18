В Нью-Йорке проживает самое большое количество миллионеров
Нью-Йорк сохранил за собой позицию самого богатого города мира, где проживает 340 тысяч миллионеров. Об этом свидетельствует отчет “Самые богатые города мира 2023” от аналитических компаний Henley & Partners и New World Wealth, обнародованных 18 апреля.
Рейтинг выглядит так:
- Нью-Йорк - 340 000 миллионеров;
- Токио - 290 300;
- Сан-Франциско - 285 000;
- Лондон - 258 000;
- Сингапур - 240 100;
- Лос-Анджелес – 205 400;
- Гонконг - 129 500;
- Пекин - 128 200;
- Шанхай - 127 200;
- Сидней - 126 900.
Генеральный директор Henley & Partners Йорг Штеффен отмечает, что 7 из 10 самых богатых городов мира расположены в странах, где работают официальные программы инвестиционной миграции, а правительства поощряют прямые иностранные инвестиции в обмен на жительство или гражданство.