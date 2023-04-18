



В Нью-Йорке проживает самое большое количество миллионеров

Нью-Йорк сохранил за собой позицию самого богатого города мира, где проживает 340 тысяч миллионеров. Об этом свидетельствует отчет “Самые богатые города мира 2023” от аналитических компаний Henley & Partners и New World Wealth, обнародованных 18 апреля.



Рейтинг выглядит так:

Нью-Йорк - 340 000 миллионеров;

Токио - 290 300;

Сан-Франциско - 285 000;

Лондон - 258 000;

Сингапур - 240 100;

Лос-Анджелес – 205 400;

Гонконг - 129 500;

Пекин - 128 200;

Шанхай - 127 200;

Сидней - 126 900.

В Сиднее, замыкающем список, одни из самых дорогих пригородов мира. За последние 20 лет там наблюдался особенно сильный приток богатых людей, прогнозируют, что к 2040 году мегаполис войдет в пятерку самых богатых городов мира.Генеральный директор Henley & Partners Йорг Штеффен отмечает, что 7 из 10 самых богатых городов мира расположены в странах, где работают официальные программы инвестиционной миграции, а правительства поощряют прямые иностранные инвестиции в обмен на жительство или гражданство.