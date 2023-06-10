



В Нью-Йорке продали самый яркий розовый бриллиант

Самый яркий розовый бриллиант из когда-либо представленных на рынке, был продан на аукционе в Нью-Йорке.



Драгоценный камень весом 10,57 карата был продан за 34,8 млн долларов. Бриллиант интенсивного ярко-розового цвета называется "The Eternal Pink". Его изысканные линии в сочетании с интенсивностью цвета делают его одним из самых необычных драгоценных камней в мире. Ценность бриллианта также обусловлена чистотой, как говорят эксперты, он считается совершенно безупречным.



Известно, что камень добыли в Южной Африке на руднике в Ботсване в 2019 году.







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