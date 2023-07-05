



В Нью-Йорке мужчина съел 62 хот-дога за 10 минут

Мужчина на конкурсе в Нью-Йорке съел 62 хот-дога с булочками за 10 минут — в среднем по одной каждые 10 секунд или меньше, пишет Sky News.



Джоуи "Челюсти" Честнат прорвался на конкурс хот-догов Nathan's Fourth of July, завоевав свой 16-й титул, который у него с 2016 года.



39-летний игрок из Индианы легко переиграл своих противников. Занявший второе место Джеффри Эспер съел 49 хот-догов.



Это 16-й титул “Челюстей” с момента первого участия в ежегодном конкурсе “Дня независимости” в 2005 году.



Однако Честнат не смог побить свой рекорд 2021 года, когда он съел 76 хот-догов, частично из-за плохой погоды, которая задержала соревнования на два часа.



После своей победы он сказал, что это были “эмоциональные американские горки” из-за переживаний, состоится ли соревнование вообще.



В 2015 году он уступил желанный "Горчичный пояс" феномену питания на YouTube Мэтту Стоуни, который обошел его с результатом 62 хот-дога против 60.



В женском дивизионе защищающаяся чемпионка Мики Судо проглотила 39 с половиной хот-догов и булочек, завоевав свой девятый титул.



Она обошла занявшую второе место Майои Эбихару с результатом 33 с половиной балла после того, как ее отвлекли в самом начале.



Считается, что конкурс зародился в 1972 году, а в этом году в нем приняли участие спортсмены из Англии, Канады, Южной Кореи, Японии, Бразилии и Австралии, сообщает ESPN.

