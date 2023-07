В новом приложении Цукерберга Threads уже есть цензура

Новое приложение Марка Цукерберга Threads, которое называют “убийцей Twitter”, едва запустилось, а его уже обвиняют в цензуре постов. Новая платформа набрала 70 миллионов пользователей в течение двух дней после запуска. Но всего через день после старта приложения появились жалобы на ограничения публикаций и цензуру.



“Когда Марк Цукерберг анонсировал Threads, он уверял, что это будет бесплатная и открытая платформа”, – говорит журналист-расследователь Майкл Шелленбергер, который в свое время раскрыл внутреннюю работу цензуры Twitter до прихода к власти Маска, в интервью Fox News.



В качестве примера Шелленбергер приводит очевидные действия, предпринятые против аккаунта в Threads консервативного комментатора Рогана О'Хэнли, известного в Twitter как @DC-Draino. О'Хэнли сообщил в Twitter, что он только что загрузил пост в Threads и “написал о желании разоблачить коррумпированное правительство Байдена”, и его аккаунт уже “пометили для цензуры”. При этом он опубликовал соответствующий скриншот.



Just downloaded and signed up for the new Meta app “Threads” meant to imitate Twitter



I posted once about wanting to expose Biden’s corrupt government and they’ve already flagged me for censorship



Great platform Zuck pic.twitter.com/2RhusHRo7v