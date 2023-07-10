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Threads
10.07.2023 13:21 Наталья Богинская

В новом приложении Цукерберга Threads уже есть цензура

Новое приложение Марка Цукерберга Threads, которое называют “убийцей Twitter”, едва запустилось, а его уже обвиняют в цензуре постов. Новая платформа набрала 70 миллионов пользователей в течение двух дней после запуска. Но всего через день после старта приложения появились жалобы на ограничения публикаций и цензуру.

“Когда Марк Цукерберг анонсировал Threads, он уверял, что это будет бесплатная и открытая платформа”, – говорит журналист-расследователь Майкл Шелленбергер, который в свое время раскрыл внутреннюю работу цензуры Twitter до прихода к власти Маска, в интервью Fox News.

В качестве примера Шелленбергер приводит очевидные действия, предпринятые против аккаунта в Threads консервативного комментатора Рогана О'Хэнли, известного в Twitter как @DC-Draino. О'Хэнли сообщил в Twitter, что он только что загрузил пост в Threads и “написал о желании разоблачить коррумпированное правительство Байдена”, и его аккаунт уже  “пометили для цензуры”. При этом он опубликовал соответствующий скриншот.
 

“Вы уверены, что хотите подписаться на dc_draino? В этой учетной записи неоднократно публиковалась ложная информация, которая была проверена независимыми специалистами по проверке фактов или противоречила нашим принципам сообщества”, – говорится в сообщении.

Пользователи утверждают что ряд других аккаунтов получил аналогичные предупреждения.

Согласно Руководству сообщества Instagram, приложение Threads может “удалять контент, содержащий достоверные угрозы или разжигающие ненависть высказывания”, а также контент, который “направлен унижает или порочит частных лиц”. В то же время руководство обещает “в целом позволить более активное обсуждение людей, которые фигурируют в новостях или имеют широкую аудиторию из-за их деятельности”.

Но Шелленбергер уверен, что приложение уже заходит слишком далеко.

“Это скрытая цензура, и здесь нет права на апелляцию”, – говорит он о посте О'Хэнли, который стал “мишенью за выражение скептицизма в отношении выборов”.

Шелленбергер подчеркивает, что у тех, кто подвергся цензуре, нет возможности отстаивать свои интересы и пытаться выйти из черных списков.

“Марк Цукерберг подвергает пользователей цензуре, причем делает это тайно, без права регресса”, – считает он.

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