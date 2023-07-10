В новом приложении Цукерберга Threads уже есть цензура
Новое приложение Марка Цукерберга Threads, которое называют “убийцей Twitter”, едва запустилось, а его уже обвиняют в цензуре постов. Новая платформа набрала 70 миллионов пользователей в течение двух дней после запуска. Но всего через день после старта приложения появились жалобы на ограничения публикаций и цензуру.
“Когда Марк Цукерберг анонсировал Threads, он уверял, что это будет бесплатная и открытая платформа”, – говорит журналист-расследователь Майкл Шелленбергер, который в свое время раскрыл внутреннюю работу цензуры Twitter до прихода к власти Маска, в интервью Fox News.
В качестве примера Шелленбергер приводит очевидные действия, предпринятые против аккаунта в Threads консервативного комментатора Рогана О'Хэнли, известного в Twitter как @DC-Draino. О'Хэнли сообщил в Twitter, что он только что загрузил пост в Threads и “написал о желании разоблачить коррумпированное правительство Байдена”, и его аккаунт уже “пометили для цензуры”. При этом он опубликовал соответствующий скриншот.
“Вы уверены, что хотите подписаться на dc_draino? В этой учетной записи неоднократно публиковалась ложная информация, которая была проверена независимыми специалистами по проверке фактов или противоречила нашим принципам сообщества”, – говорится в сообщении.
Just downloaded and signed up for the new Meta app “Threads” meant to imitate Twitter— DC_Draino (@DC_Draino) July 6, 2023
I posted once about wanting to expose Biden’s corrupt government and they’ve already flagged me for censorship
Great platform Zuck pic.twitter.com/2RhusHRo7v
Пользователи утверждают что ряд других аккаунтов получил аналогичные предупреждения.
Согласно Руководству сообщества Instagram, приложение Threads может “удалять контент, содержащий достоверные угрозы или разжигающие ненависть высказывания”, а также контент, который “направлен унижает или порочит частных лиц”. В то же время руководство обещает “в целом позволить более активное обсуждение людей, которые фигурируют в новостях или имеют широкую аудиторию из-за их деятельности”.
Но Шелленбергер уверен, что приложение уже заходит слишком далеко.
“Это скрытая цензура, и здесь нет права на апелляцию”, – говорит он о посте О'Хэнли, который стал “мишенью за выражение скептицизма в отношении выборов”.
Шелленбергер подчеркивает, что у тех, кто подвергся цензуре, нет возможности отстаивать свои интересы и пытаться выйти из черных списков.
“Марк Цукерберг подвергает пользователей цензуре, причем делает это тайно, без права регресса”, – считает он.