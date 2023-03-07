



В Норвегии появится самый длинный велосипедный туннель

Норвежский Берген готовится к открытию самого длинного в мире специально построенного пешеходного и велосипедного туннеля.



15 апреля 2023 года 2,9-километровый туннель откроется для публики, где будут проводиться соревнования по бегу и велоспорту, сообщает Euronews.



Туннель проходит через гору Левстаккен на юго-западе Норвегии, соединяя жилые районы Фюллингсдален и Миндемирен. Велосипедисты могут продолжить движение к центру Бергена по существующим маршрутам.



Цель проекта -- сделать так, чтобы больше людей предпочли велосипед и ходьбу езде на автомобиле. Это может помочь не только сократить движение транспорта в городе, но и сократить загрязнение окружающей среды.



Общая протяженность маршрута — от Фюллингсдалена до Фестплассен в центре города — составляет 7,8 км, что занимает около 25 минут на велосипеде. В настоящее время поездка на велосипеде между этими районами занимает около 40 минут.



Велотоннель в Бергене считается самым длинным в мире, но с некоторыми оговорками.



Туннель недалеко от Сиэтла, США, имеет длину 3,6 км. Однако он находится в заброшенном железнодорожном туннеле, то есть не был построен специально.



Таким образом, велосипедный туннель в Норвегии является вторым по длине в мире и самым длинным, построенным специально для этой цели.



Туннель будет открыт с 5:30 до 23:30 ежедневно. Здесь есть хорошо освещенные остановки для отдыха и камеры видеонаблюдения. Красочное динамическое освещение создаст волну света, когда велосипедист или пешеход въедет в туннель с любого конца, предупреждая велосипедистов о приближающемся транспорте. Телефоны экстренных служб есть через каждые 250 метров.



В туннеле будет поддерживаться постоянная температура 7 градусов по Цельсию, что сделает его привлекательным для бегунов в холодные дни.

Церемония открытия 15 апреля будет отмечена туннельной гонкой в субботу и велосипедным парадом в воскресенье.



