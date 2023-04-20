



В Норвегии открыли самый длинный в мире тоннель для велосипедистов и пешеходов

В Норвегии открыли трехкилометровый, доступный только пешеходам, бегунам и велосипедистам тоннель, который стал самым длинным тоннелем в мире, построенным специально для этой цели.



Тоннель Fyllingsdalstunnelen построили через гору Левстаккен и торжественно открыли во время церемонии, которая включала несколько спортивных мероприятий. Строительство тоннеля, которое финансировалось государством, началось в 2019 году и стоило 26 миллионов евро.



Идея тоннеля возникла в рамках расширения трамвайных линий в норвежском городе Берген. Линии, которая пересекала гору, требовался параллельный эвакуационный тоннель, поэтому норвежцы решили превратить его в тоннель, специально разработанный для велосипедистов и пешеходов.



Тоннель можно пересечь за 10 минут на велосипеде и за 40 минут пешком. Чтобы разбавить монотонность тоннеля без окон, строители установили внутри несколько арт-инсталляций, а также светильники разных цветов.



В нем также установили имитацию солнечных часов, которые показывают время и помогают сориентироваться тем, кто находится внутри.

Тоннель имеет две полосы движения: 3,5 метра шириной для велосипедистов и 2,5 метра для пешеходов и бегунов.



На полосах положили синий прорезиненный ковер, похожий на тот, что используют на легкоатлетических дорожках.

'World's longest' purpose-built cycling tunnel opens in Norway



Maureen O'Hare, CNN

18APR2023https://t.co/KHb8P119EQ



In Bergen, you can bike through mountain



Race through mountain



Norwegian city just opened purpose-built pedestrian & bike tunnel makers say world's longest pic.twitter.com/O38lLddARG — fj (@gecko39) April 18, 2023