В Норвегии открыли самый длинный в мире тоннель для велосипедистов и пешеходов
В Норвегии открыли трехкилометровый, доступный только пешеходам, бегунам и велосипедистам тоннель, который стал самым длинным тоннелем в мире, построенным специально для этой цели.
Тоннель Fyllingsdalstunnelen построили через гору Левстаккен и торжественно открыли во время церемонии, которая включала несколько спортивных мероприятий. Строительство тоннеля, которое финансировалось государством, началось в 2019 году и стоило 26 миллионов евро.
Идея тоннеля возникла в рамках расширения трамвайных линий в норвежском городе Берген. Линии, которая пересекала гору, требовался параллельный эвакуационный тоннель, поэтому норвежцы решили превратить его в тоннель, специально разработанный для велосипедистов и пешеходов.
Тоннель можно пересечь за 10 минут на велосипеде и за 40 минут пешком. Чтобы разбавить монотонность тоннеля без окон, строители установили внутри несколько арт-инсталляций, а также светильники разных цветов.
В нем также установили имитацию солнечных часов, которые показывают время и помогают сориентироваться тем, кто находится внутри.
Тоннель имеет две полосы движения: 3,5 метра шириной для велосипедистов и 2,5 метра для пешеходов и бегунов.
На полосах положили синий прорезиненный ковер, похожий на тот, что используют на легкоатлетических дорожках.