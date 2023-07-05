



В Нидерландах запретят мобильные телефоны в школах

В Нидерландах с 1 января 2024 г. запретят мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы в школах, чтобы они не мешать учиться, пишет The Guardian.



Некоторым учащимся могут разрешить иметь устройства в классе, но только если они "особо нужны", например, на уроках информатики или по медицинским причинам.



"Учащиеся должны уметь сосредотачиваться и иметь возможность хорошо учиться. Мобильные телефоны мешают, говорят научные исследования. Мы должны оградить учеников от этого", — заявил министр образования Робберт Дейкграаф.



Правительство обратилось к руководству школ с просьбой согласовать правила внутреннего распорядка с учителями, учениками и родителями.



Официального правительственного запрета пока не будет, но его могут ввести летом следующего года.