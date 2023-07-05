Новости » Life Style
В Нидерландах запретят мобильные телефоны в школах
05.07.2023 14:59 Ирина Демьянова

В Нидерландах запретят мобильные телефоны в школах

В Нидерландах с 1 января 2024 г. запретят мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы в школах, чтобы они не мешать учиться, пишет The Guardian.

Некоторым учащимся могут разрешить иметь устройства в классе, но только если они "особо нужны", например, на уроках информатики или по медицинским причинам.

"Учащиеся должны уметь сосредотачиваться и иметь возможность хорошо учиться. Мобильные телефоны мешают, говорят научные исследования. Мы должны оградить учеников от этого", — заявил министр образования Робберт Дейкграаф.

Правительство обратилось к руководству школ с просьбой согласовать правила внутреннего распорядка с учителями, учениками и родителями.

Официального правительственного запрета пока не будет, но его могут ввести летом следующего года.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru