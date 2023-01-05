



В Нидерландах смертность превысила рождаемость впервые с начала 20 века

Смертность превысила рождаемость в Нидерландах впервые с 1900 года, соответствующие данные опубликованы Центральным статистическим бюро Нидерландов.



По данным организации, в 2022 году в Нидерландах родилось 168 тысяч детей, тогда как умерло 169 тысяч человек.





“Это примечательный факт”, – отметил аналитик бюро Дик дер Стейге. Похожая ситуация была зафиксирована лишь в 1900 году, подчеркнул он.



Частично такое положение дел может быть связано с тем, что больше людей умерло из-за коронавируса, однако эксперты призывают не винить во всем пандемию.



“Уровень рождаемости снижается уже на протяжении многих лет, в то время как уровень смертности растет”, – заметил Дик дер Стейге.