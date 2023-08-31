



В Нидерландах проводят велогонки против встречного ветра

Чемпионат Нидерландов по гонке на время против встречного ветра длится всего 8,5 километров, но он считается одним из самых сложных велосипедных соревнований в мире, пишет Nakonu.com.



Участники гонки едут против достаточно сильного ветра более 60 миль в час на расстоянии почти восьми километров на односкоростном велосипеде.



Чемпионат проходит только во время штормов, когда ожидается сила ветра не менее 7 баллов, на штормовом барьере Остершельдекеринг, обращенном к Северному морю.



Гонки проходят почти каждый год, начиная с 2013 года, собирая сотни любителей велоспорта со всех концов Нидерландов. Количество участников ограничено до 300, и все они стартуют в одном месте, на расстоянии 30 секунд друг от друга. Победителем объявляется велосипедист, первым преодолевший дистанцию в 8,5 километров.



Самое быстрое время, когда-либо зафиксированное во время чемпионата Нидерландов по встречному ветру, было в гонке 2013 года, когда Барт Брентженс финишировал за 17 минут и 51 секунду. Учитывая, что скорость ветра на штормовом барьере Оостершельдекеринг может достигать 120 километров в час, это рекорд, который еще предстоит побить.

