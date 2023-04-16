



В Нидерландах открыли станцию ​​метро прямо на пляже

В Роттердаме запустили метро до новой станции, расположенной прямо на пляже Гук-ван-Холланд в 40 метрах от воды. Об этом сообщает RailTech.com.



Новая линия метро "Hoekse lijn" ранее была железнодорожной дорогой между Роттердамом и пляжем Гук-ван-Холланд. За последние годы ж/д путь превратили в линию метро.



Работы по переоборудованию линии начались еще в 2017 году, однако проект оказался финансово затратным, поэтому затянулся на годы.



“Мы вложили в проект значительные средства, и теперь мы имеем первое метро в Европе, которое спускается прямо к пляжу. Это уникально, это огромная победа”, – сказал представитель муниципалитета Винсент Карреманс.



Архитекторы учли климатические особенности – песок, ветер, соль и морскую воду. По их словам, все это не должно навредить станции.



Это первая подобная станция в мире: в Барселоне, например, ближайшее к морю метро – 600 метров, а в Нью-Йорке – 170.

