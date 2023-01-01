



В Нидерландах десятки человек угодили в больницу из-за фейерверков



В Нидерландах после встречи Нового года 20 человек попали в Роттердамскую офтальмологическую больницу из-за фейерверков.



По данным NOS, они получили травмы глаз.



По словам офтальмолога Тьерд де Фабер, шестеро пострадавших получили серьезные ранения. Большинство пациентов получили травмы от декоративных фейерверков. Один из раненых ослеп на один глаз, шестеро имеют необратимые травмы.



"Люди считают, что декоративные фейерверки более безопасны, но это не так", - пояснила врач, пояснив, что причиной травм послужил ветер, из-за которого разлетелись в разные стороны искры.