



В немецкой церкви закрыли порно-выставку. Фото

В центре Нюрнберга в лютеранской церкви Св. Эгидия была размещена выставка под названием "Иисус любит".



Выставку расположили за ширмой, повесив предупреждение о контенте 18+. Были представлены три картины 80-летней художницы Розы фон Праунхайм. На полотнах смешаны мотивы христианской религии и однополого секса.



Как сообщает Bild, экспозиция открылась 20 июля, а уже через пять дней ее закрыли из-за многочисленных жалоб прихожан.



Пастор Томас Цайтлер повесил на дверях храма соответствующее объявление. По его словам, дальнейшую судьбу картин решит церковный совет.



