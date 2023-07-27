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В немецкой церкви закрыли порно-выставку. Фото
27.07.2023 17:31 Дара Киевская

В немецкой церкви закрыли порно-выставку. Фото

В центре Нюрнберга в лютеранской церкви Св. Эгидия была размещена выставка под названием "Иисус любит". 

Выставку расположили за ширмой, повесив предупреждение о контенте 18+. Были представлены три картины 80-летней художницы Розы фон Праунхайм. На полотнах смешаны мотивы христианской религии и однополого секса. 

Как сообщает Bild, экспозиция открылась 20 июля, а уже через пять дней ее закрыли из-за многочисленных жалоб прихожан.

Пастор Томас Цайтлер повесил на дверях храма соответствующее объявление. По его словам, дальнейшую судьбу картин решит церковный совет.

 

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