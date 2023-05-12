



В небе Японии замечены странные огненные полосы

В небе Японии были замечены странные огненные полосы. Наблюдали их, в частности, жители острова Окинава.



Вероятно, они были вызваны космическим мусором от ракеты, запущенной Китаем еще в ноябре, сообщил официальный представитель NAOJ на условиях анонимности.



"Огненные шары, пересекающие небо в течение 10 секунд", зафиксировали в небе над префектурой Окинава вечером 10 мая, сообщает TBS News.



По данным Окинавской метеорологической обсерватории, пока никаких погодных аномалий подтверждено не было. В Минобороны страны заявили, что информации о возможном запуске северокорейского разведывательного спутника или проблемах с американскими военными самолетами не поступало.



Один из очевидцев рассказал изданию, что неизвестным объектом мог оказаться метеорит. "Он горел около 20 секунд, а затем исчез в ночном небе", - сказал он.



При этом, по информации портала Weathernews, огненный хвост объектов был длиннее, чем у метеора.



Сотрудник филиала Национальной астрономической обсерватории в Исигаки сказал Japan Times, что пролетевшие по небу объекты, скорее всего, были обломками ракеты. "Медленная скорость и то, как двигался свет - нити огней двигались параллельно - выглядели в точности как попадание в атмосферу обломков ракеты", - пояснил он.



