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В небе Японии замечены странные огненные полосы
12.05.2023 00:23 Mignews | видео: Spriter99880 / Twitter

В небе Японии замечены странные огненные полосы

В небе Японии были замечены странные огненные полосы. Наблюдали их, в частности, жители острова Окинава. 

Вероятно, они были вызваны космическим мусором от ракеты, запущенной Китаем еще в ноябре, сообщил официальный представитель NAOJ на условиях анонимности.

"Огненные шары, пересекающие небо в течение 10 секунд", зафиксировали в небе над префектурой Окинава вечером 10 мая, сообщает TBS News.

По данным Окинавской метеорологической обсерватории, пока никаких погодных аномалий подтверждено не было. В Минобороны страны заявили, что информации о возможном запуске северокорейского разведывательного спутника или проблемах с американскими военными самолетами не поступало.

Один из очевидцев рассказал изданию, что неизвестным объектом мог оказаться метеорит. "Он горел около 20 секунд, а затем исчез в ночном небе", - сказал он.

При этом, по информации портала Weathernews, огненный хвост объектов был длиннее, чем у метеора.

Сотрудник филиала Национальной астрономической обсерватории в Исигаки сказал Japan Times, что пролетевшие по небу объекты, скорее всего, были обломками ракеты. "Медленная скорость и то, как двигался свет - нити огней двигались параллельно - выглядели в точности как попадание в атмосферу обломков ракеты", - пояснил он.

 

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