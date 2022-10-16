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В надводном положении: подлодку РФ заметили у берегов Франции
16.10.2022 01:22 Алина Груднева

В надводном положении: подлодку РФ заметили у берегов Франции

В конце прошлого месяца российскую подлодку "Новороссийск" заметили недалеко от французского региона Бретань в Бискайском заливе. 

 
По данным Le Télégramme, необычность ее появления заключалась в том, что субмарина передвигалась в надводном положении.
 
Подлодку вместе с буксиром "Сергей Балк" заметили примерно в 100 км от побережья Финистера. Субмарину сопровождали судна ВМС Франции, в том числе, многоцелевой фрегат "Нормандия", а также патрульные катера ВМС Испании.

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