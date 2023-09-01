



В начале учебного года из системы образования ушли тысячи учителей

Система образования столкнулась с нехваткой тысяч учителей, которую предстоит восполнить, что создает серьезные проблемы в школах по всей стране.

Цифры, приведенные в различных источниках, указывают на то, что кадровый кризис в системе образования остается острым и окажет серьезное влияние на образовательные стандарты.



Ран Эрез, председатель Ассоциации учителей средних школ, рассказал, что в системе начальной школы не хватает около 3000 преподавателей. По его словам, в системе среднего образования недостаточно кадров примерно на 20% должностей.



В интервью 12-му каналу министр образования Йоав Киш привел гораздо более низкие цифры, указав, что нехватка составляет всего 1365 учителей, в том числе 910 в системе обычного школьного образования, 421 учителя в системе специального образования и 34 учителя в дошкольных учреждениях.



Цифры, представленные в комитете Кнессета по образованию, культуре и спорту 14 августа, указывают на гораздо более серьезный дефицит, чем тот, который описал Киш. По данным директора Министерства образования Меира Шимони, в системе в целом не хватает 3379 учителей, в том числе 2520 учителей в государственной системе, 784 учителя в системе специального образования и 75 учителей дошкольных учреждений.



Представитель Министерства образования не смог объяснить несоответствие цифр, представленных Шимони на слушаниях в комитете в начале этого месяца, и цифр, упомянутых Кишем на прошлой неделе.



