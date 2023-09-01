



В Москве вручили премию “Камертон” имени Анны Политковской

Жюри единогласно присудило награду режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые находятся в СИЗО по обвинению в “оправдании терроризма” за спектакль “Финист ясный сокол”. Спектакль посвящен женщинам, которые решили "виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Петрийчук и Беркович не признали вину во время допроса.



"В самой жуткой ситуации они улыбались и не плакали", – такими словами обозреватель "Новой газеты" Ирина Петровская объяснила выбор жюри.



В ответ на это встал весь зал.



С формулировкой "за правду в жизни и на сцене" премию получили муж Беркович Николай Матвеев и актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.



Независимая премия учреждена редакцией "Новой газеты" в 2013 году. В этом году награду вручала Елена Милашина, которую в июле избили в Чечне.

