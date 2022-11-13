



В Москве россияне вышли на марш "на Вашингтон"

В центре Москвы устроили марш, получивший название "На Вашингтон".

Россияне потребовали ударить ядерными ракетами "Сармат" по США.

Они несли флаги СССР и георгиевские ленты. По данным издания "Фокус", мужчина скандировал: "Бей, Сармат, по городам врага", "За Россию против содомии", "На Вашингтон", "По центрам принятия решений" и "Мы против содомии".

Также демонстранты повторяли слова президента РФ Владимира Путина: "Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут".