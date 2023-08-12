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В Москве простились с актрисой Верой Васильевой
12.08.2023 14:37 Алина Груднева

В Москве простились с актрисой Верой Васильевой

В Москве в Театре сатиры попрощались с советской актрисой Верой Васильевой.

Проводить ее в последний путь пришло много знаменитостей.

Отпевание актрисы проходит в Храме Христа Спасителя. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

В Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой, ушедшей из жизни 9 августа в возрасте 97 лет.

Напомним, актриса Вера Васильева умерла в 97 лет вслед за своей подругой Юлией Борисовой. Последние годы она жила у поклонницы Дарьи Милославской. Этой женщине она завещала все, чем владела.

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