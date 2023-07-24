



В Москве перерезали и украли более километра кабеля Минобороны РФ

В Москве неизвестный перерезал и украл более километра кабеля Минобороны РФ, сообщает российский Telegram-канал Baza.



Отсутствие кабеля заметил сотрудник силового ведомства вместе с представителем Воентелекома, когда из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы.



Оказалось, что на месте не хватало более километра кабеля, цена за метр которого может доходить до 5000 рублей. Таким образом, материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 млн рублей.



Отмечается, что проводится проверка.