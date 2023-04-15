



В Москве отменен парад на 1 мая: названа причина

В Москве отменили проведение ежегодного парада на 1 мая на фоне повышения уровня террористической опасности.



По данным ТАСС, об этом сообщил замглавы Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков.



"В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", - пояснил он.



Шершуков добавил, что на 1 мая будут проводиться встречи в трудовых коллективах, между руководителями регионов и профактивами. Также ожидаются заседания трехсторонних комиссий.



"Сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест "СВО". С нашей точки зрения, нужно в других немного формах как минимум проводить этот Первомай", - пояснил он.

