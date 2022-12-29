



В Москве открылся культурный центр грузинских евреев “Эбраэли”

Деятельность КЦ “Эбраэли” направлена на изучение и сохранение традиций и передачу культурного наследия грузинских евреев. Пока шёл ремонт зала, Центр вел активную работу в течение всего года и уже успел завоевать любовь сотен прихожан в Москве, а также десятков тысяч зрителей на своём Ютюб-канале.



За этот период:

- запущена работа образовательного онлайн-проекта, в рамках которого зрители со всего мира могут смотреть уроки Торы и Галахи от ведущих раввинов и рабанит, а также получать консультации от раввинов-психологов по вопросам семейных отношений и воспитания детей;

- с успехом стартовала программа “Евреи мира”, в рамках которой раввины из разных стран рассказывают, как формировались их общины, и делятся особенностями жизни и традиций;

- проведены множество офлайн-мероприятий: праздничные церемонии Афрашат-хала, детская Ханука, мастер-классы и тренинги, в которых в общей сложности приняли участие более 2000 человек;

- создан проект для детей "Эбраэльчики", благодаря которому десятки ребят смогли побывать в Еврейском музее толерантности, в Большом московском планетарии и других интересных культурных местах столицы.

В планах Центра развиваться и дальше, запускать программы для взрослых, молодёжи и детей, и теперь с открытием своего зала для молитв и встреч активная работа только увеличится.На открытии присутствовал почетный гость – Яков Гагулашвили – главный раввин грузинских евреев мира. Он пожелал Центру дальнейшего развития и процветания.“Для меня большая честь сегодня присутствовать на открытии такого прекрасного Центра, который объединяет в себе сохранение культуры и традиций иудаизма, а также способствует сплочению всех грузинских евреев”, – сказал Гагулашвили.Также на празднике побывал вдохновитель идеи создания Центра Алеко Крихели, который перерезал праздничную красную ленту со словами: “Лозунг “Эбраэли” – Центр мира и добра. Я верю в то, что это на самом деле так и есть”.Главный раввин КЦ “Эбраэли” Авраам Элашвили на церемонии открытия сказал: “Мы свято чтим наши традиции и нашу историю, полную удивительных и светлых событий, и готовы с радостью делиться этим со всеми, кто желает быть ближе к своим корням”.Проект КЦ был разработан Николь Крихели совместно с недавно открывшимся архитектурным бюро MAIN. Дизайн выполнен в светло-золотых тонах, а одна из стен напоминает Стену Плача, которая является святыней и местом поклонения миллионов евреев.Зал разделен на две зоны: молельную и комнату для уроков и тренингов. Молельный зал уже наполнен Сидурами и Святыми книгами и готов принять гостей для ежедневного миньяна.