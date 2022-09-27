



В Москве назвали улицу в честь Жириновского

В Москве одну из улиц назвали в честь Владимира Жириновского.

Об этом сообщает ЛДПР, которую он возглавлял.

Переименована улица недалеко от его дома в ЗАО, где российский политик прожил много лет.

"Здесь его часто видели и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР. Мы приветствуем и сердечно рады тому, что заслуги великого человека получают такое высокое признание", - сказано в сообщении.