



В Москве найдено мумифицированное тело актера Ипатова

В Москве нашли мумифицированный труп российского актера Владимира Ипатова, известного по сериалам "Папины дочки" и "Интерны".



По данным российских СМИ, тело обнаружила его дочь, которая была обеспокоена тем, что отец перестал выходить на связь в декабре.



Женщина вместе с полицией прибыла в его квартиру, где оказалось мумифицированное тело актера. По предварительным данным, он скончался месяц назад. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.



По данным ТАСС, в медицинских службах заявили, что смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. По словам источника, поскольку Ипатов умер месяц назад, на теле появились гнилостные изменения.



Соседи умершего рассказали "МК", что Ипатов был "проблемным жильцом. В прошлом марте он затопил квартиру снизу и поджег соседскую дверь. Инцидент в затоплением повторился месяц спустя. Они считают, что такие выходки стали результатом вредной привычки, от которой актер пытался избавиться с помощью врачей.



Ипатов снимался в российских сериалах телеканала СТС и ТНТ. Он снялся в эпизодической роли в сериалах "Физрук", "Интерны", "Папины дочки" и других. Также он сыграл в фильме "Последний богатырь".