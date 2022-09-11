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В Молдове запретили Air Moldova возобновлять авиаперевозки в РФ
11.09.2022 00:35 Евгения Маркова

В Молдове запретили Air Moldova возобновлять авиаперевозки в РФ

Управление гражданской авиации Молдовы запретило национальному авиаперевозчику Air Moldova возобновлять перевозку в воздушном пространстве РФ, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

Ранее Air Moldova сообщила, что с 1 октября хочет возобновить полеты в РФ. По словам Спина, директиву выдали для обеспечения авиационной безопасности с учетом предварительных распоряжений Международной организации гражданской авиации и решения Европейского агентства по безопасности полетов.

Перевозчик заявлял, что решение было принято после многочисленных обращений граждан Молдовы, которые находятся в России и хотят вернуться домой. В то же время, решение связывают с просьбами пассажиров использовать билеты, которые они приобрели за время пандемии и после приостановления полетов в феврале.

Следует отметить, что самолеты из Молдовы не отправляются в РФ с начала полномасштабной войны в Украине.

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