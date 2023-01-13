



В Минобороны РФ ответили на слухи об отмене отсрочки для многодетных отцов

Забайкальский военком Юрий Шувалов рассказал об отмене отсрочки для отцов троих детей. Но в Минобороны рассказали, что еще изучают вопрос. Эту отсрочку министерство выдало как "жест доброй воли" в октябре



Отцам четырех детей предоставляется отсрочка от мобилизации, по отцам с тремя детьми вопрос все еще находится в проработке, сообщили на горячей линии Минобороны.



Также об отмене такой отсрочки рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Она предположила, что речь идет о формальном решении, связанном с окончанием "частичной мобилизации".