Новости » Life Style
В Минобороны РФ ответили на слухи об отмене отсрочки для многодетных отцов
13.01.2023 14:20 Евгения Маркова

В Минобороны РФ ответили на слухи об отмене отсрочки для многодетных отцов

Забайкальский военком Юрий Шувалов рассказал об отмене отсрочки для отцов троих детей. Но в Минобороны рассказали, что еще изучают вопрос. Эту отсрочку министерство выдало как "жест доброй воли" в октябре

Отцам четырех детей предоставляется отсрочка от мобилизации, по отцам с тремя детьми вопрос все еще находится в проработке, сообщили на горячей линии Минобороны.

Также об отмене такой отсрочки рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Она предположила, что речь идет о формальном решении, связанном с окончанием "частичной мобилизации".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы