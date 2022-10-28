



В МГУ нашли оплот "антироссийской пропаганды" и ввели новый курс

На факультете журналистики МГУ преподаватели выступают против "спецоперации" в Украине и ведут антироссийскую пропаганду, заявил руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сообщают росСМИ.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление Миронова, призвал преподавателей, которые не согласны с политикой государства, уволиться из МГУ.



Вместе с тем, как сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати Руслан Новиковв, в МГУ создают курс военной журналистики, чтобы научить студентов освещать военные темы профессионально.



Отметим, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в вузах страны преподавателей начали вынуждать заниматься пропагандой и "правильно объяснять" студентам войну. Педагогов и студентов травят в группах за антивоенные высказывания, также активизировались доносы.