



В Лондоне продают яичницу на тосте за 58 фунтов



Посетители возмущены тем, что лондонский ресторан продает яичницу на тосте за 58 фунтов стерлингов.



Пойти на ланч или бранч - всегда приятное удовольствие, но вы можете дважды подумать о том, стоит ли того удовольствие, яичница с тостом обойдется вам в 58 фунтов стерлингов за порцию.



Более того, если вы захотите заказать к еде напиток, то стакан апельсинового сока обойдется вам в дополнительные 9 фунтов.



Так обстоят дела в ресторане HIDE в Мейфере. Несмотря на то, что это заведение отмечено звездами Мишлен, его посетители неоднозначно реагируют на стоимость блюд.



HIDE породил ажиотаж в сетях, когда стало известно, что в 2023 году блюдо на завтрак будет стоить 32 фунта стерлингов. Но теперь за омлет с трюфелями и тосты придется выложить еще больше: порция стоит минимум 36 фунтов. А если выбрать белый трюфель, то цена вырастет еще больше - до 58 фунтов.



Один из клиентов назвал блюдо "базовым", а другой написал: "Простое добавление трюфеля в хлеб не возводит человека автоматически в статус шеф-повара. Цена была исключительно высокой без какого-либо видимого обоснования".



Другой рецензент назвал блюдо "безвкусным", отметив, что она "даже не почувствовала запаха [трюфеля]".