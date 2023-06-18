В Лондоне продадут на аукционе телефонную станцию королевы Елизаветы
В Лондоне была выставлена на аукцион Chiswick телефонная станция, которой пользовалась королева Елизавета II. Станция была вывезена из Букингемского дворца 25 лет назад во время ремонта. Об этом сообщает The Telegraph.
Телефонная станция Dictograph использовалась в Букингемском дворце до 1998 года. Сначала она была в офисе Роберта Феллоуза, работавшего личным секретарем ныне покойной королевы с 1990 по 1999 год. Устройство соединяло королеву Елизавету, тогдашнего принца Уэльского, секретаря и ассистента принца, а также управляющего дворцом. Хотя технология конца 1960-х выглядела несколько устаревшей по современным меркам, во дворце ею пользовались несколько десятилетий.
Лондонские королевские резиденции были впервые оснащены телефонной системой в 1896 году после установки аналогичной системы в замке Балморал. Королева Виктория считала новое устройство негигиеническим и редко им пользовалась. В то время Букингемскому дворцу выделили абонентский номер 4832, который сохранился до сих пор.
Аукционный дом Chiswick ожидает, что “уникальный экземпляр королевских памятных вещей” обойдется от $3 200 до $4 5oo. На торги телефонную станцию выставил владелец, сам купивший ее на аукционе несколько лет назад.