



В Лондоне продадут на аукционе телефонную станцию ​​королевы Елизаветы

В Лондоне была выставлена ​​на аукцион Chiswick телефонная станция, которой пользовалась королева Елизавета II. Станция была вывезена из Букингемского дворца 25 лет назад во время ремонта. Об этом сообщает The Telegraph.



Телефонная станция Dictograph использовалась в Букингемском дворце до 1998 года. Сначала она была в офисе Роберта Феллоуза, работавшего личным секретарем ныне покойной королевы с 1990 по 1999 год. Устройство соединяло королеву Елизавету, тогдашнего принца Уэльского, секретаря и ассистента принца, а также управляющего дворцом. Хотя технология конца 1960-х выглядела несколько устаревшей по современным меркам, во дворце ею пользовались несколько десятилетий.



Лондонские королевские резиденции были впервые оснащены телефонной системой в 1896 году после установки аналогичной системы в замке Балморал. Королева Виктория считала новое устройство негигиеническим и редко им пользовалась. В то время Букингемскому дворцу выделили абонентский номер 4832, который сохранился до сих пор.



Аукционный дом Chiswick ожидает, что “уникальный экземпляр королевских памятных вещей” обойдется от $3 200 до $4 5oo. На торги телефонную станцию ​​выставил владелец, сам купивший ее на аукционе несколько лет назад.