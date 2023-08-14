



В Лондоне появился мурал в честь самой татуированной британки

Женщина, считающаяся "самой татуированной" в Великобритании, навсегда увековечила свое тело, покрытое чернилами, в "эпическом" граффити в Лондоне, пишет Mirror.



Бекки Холт со 150 000 подписчикам в Instagram известна тем, что потратила тысячи фунтов стерлингов на нанесение рисунков на свою кожу, и считается одной из самых татуированных женщин в стране.



И теперь ее впечатляющий боди-арт превратился в граффити в столице. Поделившись новостью в Instagram, Бекки сказала, что гигантский мурал нарисовал уличный художник по имени Крис Гест, и она очень довольна.



Бекки подписала свой пост : “Это так эпично. В Лондоне на Лик-стрит есть огромное граффити, на котором я изображена. Нарисовано потрясающим @chrisguestartist”.



На иллюстрации изображена Бекки в розовой униформе в стиле пин-ап и c сигаретой во рту. В одной руке она также держит мороженое, а татуировки на ее руках и части груди отчетливо видны на невероятно детализированном изображении. Поклонники также были поражены искусством, и многие согласились, что фреска “фантастическая”.



Модель часто щеголяет тушью на фотографиях — ее руки, грудь и шея сплошь покрыты тушью. Некоторые рисунки даже простираются до ее подбородка, боковых сторон лица и лба.



