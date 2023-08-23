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В Лондоне экстренно эвакуировали зрителей с шоу певицы Лили Ален
23.08.2023 20:19 Алина Груднева

В Лондоне экстренно эвакуировали зрителей с шоу певицы Лили Ален

В Лондоне из театра герцога Йоркского экстренно эвакуировали зрители, пришедшие на шоу британской певицы Лили Аллен.

По данным The Sun, на место происшествия вызвали пожарных.

"Лили бросилась со сцены – все думали, что это страшная часть шоу, но оказалось, что это было на самом деле. Пожарные появились через несколько минут. Пока не знаю почему", - сообщили перепуганные зрители.

В лондонской пожарной бригаде подтвердили информацию о том, что спасатели были вызваны на место проведения концерта.

"Пожарные отреагировали на сигнализацию, сработавшую в театре в центре Лондона. Театр был эвакуирован в качестве меры предосторожности. Присутствовавшая на месте съемочная группа установила, что пожара не было", - сказано в заявлении.

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