



В Латвии лайк разрешили воспринимать как письменное соглашение

В Латвии эмодзи в виде поднятого большого пальца вверх разрешили признать как письменное соглашение.



По данным местного интернет-сайта Delfi, соответствующее постановление о "лайках" одобрила Коллегия по гражданским делам Рижского окружного суда.



Прецедентом послужил спор в суде по поводу увольнения сотрудника. Согласно одному из пунктов спора, работодатель в чате потребовал от работников присутствовать в офисе по средам. Истец поставил под его сообщением "лайк". В суде решили, что это эмодзи в данном случае можно интерпретировать как письменное соглашение.



В постановлении сослались на пояснение в Кембриджском словаре, где "лайк" означает "что-то, что получило одобрение".