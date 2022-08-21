



В Лапландии построили уникальный гостиничный номер на дереве

В Лапландии построили уникальный гостиничный номер на дереве. Датская архитектурная фирма Bjarke Ingels Group (BIG) создала сферическую хижину, которая покрыта 350 домиками для птиц.



Уникальная постройка под названием "Биосфера" находится среди деревьев леса Харадс на курорте Treehotel.



"Установка птичьих гнезд - важная мера. Кроме того, изменение климата приводит к тому, что бум насекомых происходит в начале года, и к тому времени, когда птенцы вылупляются, бум уже проходит. Кормление является важным вспомогательным механизмом для птиц, которые остаются в Северной Швеции и нуждаются в пище зимой. Демонстрация использования птичьих гнезд и кормления не только в Treehotel, но и для людей, которые могут установить их возле своих домов, очень ценна. Инициатива Treehotel по принятию таких мер может вдохновить их посетителей сделать то же самое", - рассказали в компании.



Гости будут проходить в свой номер по подвесному мосту.



"Изменяя индивидуальные размеры птичьих гнезд и расширяя их наружу, а также в зависимости от типа и частоты птиц в этом районе, свет может проникать во внутреннее пространство, сохраняя при этом внешний вид. Благодаря обустройству нового гостиничного номера в экологически чистой среде гостям предоставляется возможность познакомиться с птицами в непосредственной близости, оказавшись в эпицентре природы", - добавили в BIG.