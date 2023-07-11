



В квартире в Манчестере держали самую толстую свинью, которую когда-либо видели

Пузатая свинья, вес которой достиг 26 стоунов, снова может ходить после того, как ее посадили на строгую диету, пишет ITV.



Свинью Поршу кормили нездоровой пищей и газированными напитками, пока она семь лет содержалась в качестве домашнего питомца в однокомнатной квартире в Манчестере.



Теперь она похудела до 9,4 фунтов после того, как ее доставили в приют для животных Уайтгейт в Виррале, Мерсисайд.



Основатель приюта Лаура Уилан рассказала: “Прошлым летом к нам приезжала Порша. Она жила в чьей-то квартире, ее кормили нездоровой пищей, печеньем и кока-колой. Я никогда не видел такого толстого животного. Она едва могла ходить. К тому времени она уже потеряла способность пользоваться одной ногой из-за своего веса и почти хромала. Сейчас она в два раза меньше и живет своей лучшей жизнью на свиных гранулах, фруктах и овощах”.



В приюте сказали, что когда она впервые прибыла, над ней издевались другие свиньи — они ели ее еду, потому что она была недостаточно быстрой, теперь она может бегать со своей едой и спокойно есть ее.



