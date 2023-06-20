Новости » Life Style
В Кувейте горит самая большая в мире свалка шин, которую видно даже из космоса | Фото: скриншот
20.06.2023 06:33 Дара Киевская

В Кувейте горит самая большая в мире свалка шин, которую видно даже из космоса

Самая большая в мире свалка автомобильных шин находится в Кувейте (государство в юго-западной Азии). 

Очень жаркая и сухая погода, +43 градуса, привела к пожару более чем 50 миллионов шин. Масштабный огонь и черный дым видно даже из космоса. Самое ужасное, что во время горения покрышек в воздух попадают тонны канцерогенов - от бензола до ацетона.



Как сообщал Mignews, в Калифорнии используют коз в качестве противопожарных средств.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы