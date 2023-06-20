



В Кувейте горит самая большая в мире свалка шин, которую видно даже из космоса

Самая большая в мире свалка автомобильных шин находится в Кувейте (государство в юго-западной Азии).



Очень жаркая и сухая погода, +43 градуса, привела к пожару более чем 50 миллионов шин. Масштабный огонь и черный дым видно даже из космоса. Самое ужасное, что во время горения покрышек в воздух попадают тонны канцерогенов - от бензола до ацетона.







Как сообщал Mignews, в Калифорнии используют коз в качестве противопожарных средств.