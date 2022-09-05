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В Кремле пожаловались на "плохие слова" от Галкина
05.09.2022 08:28 Алина Груднева

В Кремле пожаловались на "плохие слова" от Галкина

В Кремле недовольны антироссийской риторикой известного юмориста Максима Галкина, который вместе с семьей после начала вторжения РФ в Украину уехал из страны.

 
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
 
По его словам, со стороны супруги Галкина, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась в Россию, он не слышал ни одного антироссийского заявления.
 
"Я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления. Нам с ним явно не по пути", - сказал Песков.

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