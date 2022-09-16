



В КНДР начали бороться с частными парикмахерскими

Власти КНДР начали борьбу с частными парикмахерскими. С начала августа полиция начала массово закрывать салоны красоты из-за "пропаганды индивидуализма". Их назвали незаконным средством зарабатывания денег, пропагандирующим индивидуализм и "антисоциалистическое поведение".



По словам властей, частные парикмахерские не платят налоги и пользуются большим спросом у молодежи, поскольку дают возможность выбрать любую стрижку вопреки списку разрешенных причесок.



Отмечается, что владельцам подобных заведений грозят штрафы в размере 100 тысяч северокорейский вон (около 110 долларов) и возможное уголовное преследование. Вероятно, правительство собирается оставить в стране только государственные парикмахерские.