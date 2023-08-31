



В китайском рестороне клиентам моют волосы после еды

Ресторан HaiDiLao в Уси, Китай, предоставляет услуги мытья головы шампунем для постоянных клиентов, которые хотят избавиться от запаха еды после трапезы, пишет Nakonu.com.



Если пилотная программа этой популярной сети ресторанов окажется успешной, любителям тушеного мяса по всему Китаю больше не придется беспокоиться о том, что их волосы пахнут, как на кухне.



Услуга доступна только постоянным клиентам, которые накопили достаточно баллов лояльности, называемых “лаосскими монетами”, потратив достаточно денег в ресторанах.



Cредства для мытья волос в ресторане в Уси не уступают профессиональным парикмахерским салонам и, судя по отзывам людей, которые уже попробовали эту услугу, они действительно очень довольны. Клиенты могут выбирать из множества различных шампуней и наслаждаться расслабляющим массажем головы, пока профессионал занимается их волосами.



Хотя удаление запаха еды с волос кажется отличной идеей, очевидно, что это часть более широкого поворота в индустрию косметических услуг со стороны гигантской сети ресторанов быстрого питания. В прошлом рестораны начали предлагать услуги маникюра, педикюра и макияжа как способ привлечения нового бизнеса.





