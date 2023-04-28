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В Китае женщина напала на робота
28.04.2023 00:31 Ирина Демьянова

В Китае женщина напала на робота

В Китае в медицинском центре при университете Сюйчжоу женщина напала на робота-помощника. Видео с инцидентом  было опубликовано  в китайских соцсетях.

Отмечается, что одна из посетительниц медицинского центра по неизвестным причинам атаковала робота деревянной палкой, в результате чего разбила ее на части. Свидетели сняли происшествие на видео и выложили его в интернет. Во время нападения женщина кричала и угрожала окружающим и роботу.

Полиция проводит расследование по факту порчи имущества. Предполагается, что женщина страдает психическим расстройством. Отдельно отмечается, что робот-помощник не представлял опасности для людей и исправно выполнял свои обязанности на ресепшене.

 

 

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