



В Китае женщина напала на робота

В Китае в медицинском центре при университете Сюйчжоу женщина напала на робота-помощника. Видео с инцидентом было опубликовано в китайских соцсетях.



Отмечается, что одна из посетительниц медицинского центра по неизвестным причинам атаковала робота деревянной палкой, в результате чего разбила ее на части. Свидетели сняли происшествие на видео и выложили его в интернет. Во время нападения женщина кричала и угрожала окружающим и роботу.



Полиция проводит расследование по факту порчи имущества. Предполагается, что женщина страдает психическим расстройством. Отдельно отмечается, что робот-помощник не представлял опасности для людей и исправно выполнял свои обязанности на ресепшене.



