



В Китае продают устройство для поцелуев на расстоянии

Китайская компания продает устройство для поцелуев на расстоянии, которое работает через приложение на смартфоне, сообщает UPI.



Устройство Remote Kiss создан профессиональным институтом мехатронных технологий Чанчжоу. Он представляет собой набор силиконовых губ для воспроизведения давления, движения и температуры поцелуя, которые воспроизводятся через приложение для смартфона.



“В моем университете у меня были отношения на расстоянии с моей девушкой, поэтому мы общались друг с другом только по телефону. Вот где возникло вдохновение для этого устройства”, — сказал Цзян Чжунли, возглавлявший команду, создавшую устройство.



Гаджет стоимостью 41 доллар доступен на китайском сайте Taobao. Он также предоставляет возможность в приложении целоваться с незнакомцами.



Чанчжоуский профессиональный институт мехатронных технологий получил патент на устройство в 2019 году, но срок его действия истек в 2023 году. Цзян надеется, что теперь другие разработчики смогут улучшить данный продукт.



